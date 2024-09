Giornata del Patrimonio, si parte alla riscoperta dei tesori di Salussola

Il Museo propone la seconda edizione della giornata del patrimonio per affermare la centralità della cultura, della bellezza e dei beni artistici, pregevoli e ricchi di meraviglie, che meritano essere conosciuti seppure in luoghi meno noti. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Comune di Salussola, in collaborazione con l’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese, con la Parrocchia di S. Maria Assunta di Salussola, grazie alla disponibilità del parco del castello di Salussola, dello studio dell’artista Gastone Cecconello e dei volontari.

Una sorprendente passeggiata culturale nel borgo medievale, tra i più ben conservati del Biellese, con panorami e scorci architettonici pregevoli, durante la quale si scoprono beni artistici, laboratori e collezioni dalle tradizioni secolari. Il programma prevede: Alle ore 9,30 AL MUSEO (edificio storico del XVIII) visita guidata alle sale della lavorazione dell’oro dove si potrà assistere alla dimostrazione dell’Arte della Toreutica, di sbalzo e cesello, a cura degli allievi del corso del Maestro Orafo Nicola Artiglia. Segue la visita alla collezione degli strumenti per pesare, con la partecipazione di Giancarlo Lacchia donatore della prestigiosa raccolta, la seconda più importante d’Italia, concessa al comune di Salussola in memoria del figlio Davide. In esposizione, nella sala recentemente inaugurata, sarà visitabile la collezione di erbari dal 1700 al 900’ riconducibili alla flora locale. Visita alla sala ‘’9 marzo 1945’’ testimonianza dell’Eccidio di 20 partigiani del distaccamento della 109° Brigata Divisione d’assalto Garibaldi ‘’Benvenuto Zoppis’’.

Alle ore 11 nella chiesa parrocchiale visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta risalente al XIV secolo, all’interno ricca di opere pittoriche e lignee del XVI e XVII secolo, custode delle reliquie di Beato Pietro Levita e di San Grato Martire, di notevole interesse la Sacrestia, l’archivio e la biblioteca parrocchiali. Si terrà la conferenza a cura di Claudia Ghiraldello. Dopo pranzo, alle 15, nell’ atelier del Maestro Gastone Cecconello inedita esperienza, in cui si viene accolti dall’artista e dove sarà possibile una visita guidata alla comprensione delle opere esposte. Alle ore 16.30, al Castello di Salussola, a cura del proprietario, visita guidata al parco storico, ricco di esemplari botanici vari e con eccezionale panorama sulla pianura Biellese incorniciata dalle Alpi.

Alle ore 17/18 oratorio san Nicola da Tolentino in piazza cesare nani. Risalente al secolo XVI sede di confraternita degli Agostiniani dal 1570; all’interno è visibile un pregevole presepe artigianale permanente. Visita guidata La partecipazione è gratuita è gradita la prenotazione presso info@museolaboratoriosalussola.org Il giorno della visita è richiesta la registrazione presso il Museo in via Duca D’Aosta n. 7 Salussola Monte.