Biella, Cossila San Grato in festa per il patrono con un occhio al restauro dell'organo della chiesa parrocchiale

La festa patronale di San Grato metterà la sua attenzione anche sul restauro dell’organo della Chiesa Parrocchiale. “Il restauro dell’organo della chiesa ha ritrovato nuovo slancio “afferma il Legale Rappresentante della Parrocchia, don Paolo Boffa Sandalina.

Ora i lavori sono ripresi e sono quasi conclusi i lavori di pulitura all’orchestra e di restauro della cassa dello strumento da parte del restauratore Stefano Barbero. SI tratta di iniziare il rimontaggio dello strumento da parte dell’organaro Alessandro Rigola. Lo strumento è frutto di un intervento di fine Ottocento da parte dell’organaro Zenoni, a sua volta rivisitato da Zenoni negli anni Trenta del Novecento.

L’intervento riposizionerà lo strumento all’intervento dell’organaro Nava e doterà l’organo di una seconda consolle al piano del presbiterio per rendere lo strumento più utilizzabile dal punto di vista liturgico anche con l’ausilio del coro. La comunità si augura di portare a compimento per quest'anno un lungo iter iniziato nel 2019.

Il restauro dell’organo è stato reso possibile grazie ai fondi della Conferenza Episcopale Italiana (fondi 8 per mille), e i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. L’aiuto della popolazione di Cossila San Grato sarà determinante per portare a compimento quest’ultima opera di recupero del patrimonio artistico e storico della stessa comunità parrocchiale.

Per quanto riguardano gli appuntamenti del weekend, alle 19.30 di stasera avrà luogo in piazza chiesa la Serata sotto le Stelle. Domani, alle 11, Santa Messa in onore del patrono presieduta da don Giovanni Perini. Seguirà il pranzo in Oratorio per tutti, assieme all'estrazione della lottera a favore dello stesso spazio (ore 16).