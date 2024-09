Arriva l'undicesima edizione della "Giornata del panorama nei beni Fai del Piemonte"

Al via l’undicesima edizione della Giornata del Panorama, iniziativa organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS insieme a Fondazione Zegna, in programma quest’anno per domenica 8 settembre . Quattordici i Beni del FAI coinvolti, distribuiti in undici regioni da nord a sud della Penisola - Castello di Avio a Sabbionara d’Avio (TN), Palazzo Moroni a Bergamo, Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Castello della Manta a Manta (CN), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), Batterie Talmone a Palau (SS) e Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento - a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI. Un’occasione per apprezzare i contesti di questi luoghi, “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare la vista e osservare con più consapevolezza la bellezza del paesaggio che ci circonda.

Coniato a fine Settecento dal pittore irlandese Robert Becker, il concetto di Panorama è strettamente collegato alla maestosità del paesaggio che si disvela allo sguardo e al sentimento estatico che ne deriva. È a questa esperienza così profondamente radicata nell’animo umano che FAI e Fondazione Zegna dedicano la Giornata del Panorama, evento che dal 2014 promuove e diffonde la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni del passato e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del FAI, quell’intreccio virtuoso e indissolubile tra Natura e Cultura.

Molte le iniziative organizzate in Piemonte in occasione della Giornata del Panorama:

Al Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), la guida escursionistica ambientale Roberto Brogliatti accompagnerà i visitatori in una passeggiata panoramica all’interno del giardino storico, alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dell’Anfiteatro morenico di Ivrea e del suo contesto geomorfologico. Alle famiglie e ai ragazzi sarà dedicata inoltre una visita del Castello e del suo parco millenario con un laboratorio finalizzato alla realizzazione di un piccolo libro con disegni, collage e ricordi raccolti in questa giornata speciale nel cuore del Canavese (laboratorio adatto a bambine/i da 6 a 12 anni). Le passeggiate panoramiche si susseguiranno alle 10.45, alle 14.15 e alle 15.45; le visite per famiglie con laboratorio si svolgeranno invece nei seguenti orari: 11.30, 14 e 16.

Sempre incastonata tra le montagne eporediesi, Villa Flecchia a Magnano (BI), custode di una preziosa collezione di oltre 60 raffinati dipinti a tema paesaggistico – tra cui spiccano le vedute di Antonio Fontanesi -, un pomeriggio dedicato all’osservazione attenta e consapevole dei panorami che offre il Canavese. La collezione d'arte, unita alla sua splendida posizione immersa nella serra di Ivrea, fanno di Villa Flecchia il luogo ideale per una giornata di esplorazione dedicata al paesaggio. Domenica 8 settembre sarà possibile scegliere tra una visita guidata alle collezioni pittoriche – alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 - e una visita seguita da una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero, per realizzare la propria veduta da portare con sé in ricordo dell'esperienza vissuta. Per partecipare alla lezione di acquerello – alle ore 14 e alle 16 - sarà importante munirsi di carta, colori, pennelli e tavoletta (la prenotazione è obbligatoria).

Sullo sfondo del Monviso, la fortezza medievale del Castello della Manta a Manta (CN) dedica l’intera giornata all’osservazione consapevole del panorama circostante dal rivellino e dal giardino delle palme. In collaborazione con il Parco del Monviso, si terrà un’esposizione di prodotti con la presentazione degli eco-attori della Riserva Transfrontaliera del Monviso MaB UNESCO, mentre “Vie di natura e cultura” proporrà percorsi di trekking nei dintorni del maniero, volti a rivelare il prezioso valore identitario dei tanti paesaggi che disegnano il nostro Paese (per prenotare: https://fondoambiente.it/eventi/vie-di-natura-e-cultura). Nel pomeriggio, alle 14.30, grazie al progetto "Fai sport... con arte" e in collaborazione con la Scuola del Cammino di Saluzzo, si terrà una speciale passeggiata dedicata alle famiglie; sarà inoltre possibile prenotare un cestino da picnic o un aperitivo nel Giardino delle palme a seguito della prenotazione dei biglietti (per prenotare: faimanta@fondoambiente.it ).

Anche l’ Oasi Zegna a Trivero (BI) sarà uno dei luoghi d’elezione di questa giornata dedicata all’osservazione del paesaggio. Oltre alle mostre “From sheep to shop” e “Atmosferica, Stagioni e temperamenti” allestiti in Casa Zegna, sarà possibile visitare, guidati dai Volontari del FAI, il giardino del fondatore Ermenegildo Zegna. A Cascina Caruccia, in prossimità della Conca dei rododendri, si svolgerà lo spettacolo Pierino e il Lupo di S. Prokofiev, nella riduzione per voce recitante e quintetto di fiati, spettacolo rivolto ai più piccoli. Una passeggiata sul sentiero del bosco animato adatta a tutti di circa 1 ora e mezza partirà da Stavello, e circa a metà percorso si potrà sostare per il pranzo al Chiosco di Margosio. Il pomeriggio prevede l’oramai consueto appuntamento nel giardino con l'orchestra d'archi che si cimenterà in uno dei capolavori di Verdi, il Quartetto in mi minore nella versione orchestrale, preceduto dal Concerto per Archi di Nino Rota. Per le famiglie è inoltre previsto a Casa Zegna un’attività laboratoriale di eco printing.

