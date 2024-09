Maltempo in Piemonte, impegnati sul territorio anche i volontari della Protezione Civile

In Piemonte ancora in queste ore oggi giovedì 6 settembre permane l'allerta gialla, e nelle zone più colpite stanno intervenendo anche i volontari della Protezione Civile.

Se nel torinese il maltempo ha fatto importanti danni, al momento nel nostro territorio gli interventi hanno riguardato per lo più piante e remi caduti che non hanno però comportato la chiusura di nessuna strada. Nella zona del Biellese in particolare l'allerta riguarda secondo il bollettino locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.

L'ultimo bollettino Arpa è stato emesso alle 13, l'aggiornamento verrà fatto domani 06/09/2024 alle ore 13.