Alagna: bovino ferito in alpeggio, intervengono i Vigili del Fuoco con l'elicottero FOTO

Ieri martedì 3 settembre intorno alle ore 17:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Alagna, insieme al nucleo elicotteri di Torino, sono intervenuti per il soccorso e recupero di un bovino rimasto ferito ad una zampa durante il pascolo in località Alpe Jazza Superiore nel comune di Alagna ad una quota di 2150 metri.

Una volta in posto i Vigili del Fuoco e veterinario, hanno imbragato l'animale e lo hanno trasportato con l'elicottero Drago 66 in forze al Nucleo Elicotteri di Torino fino a valle in località Wold per le cure necessarie.