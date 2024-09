Salussola, la discarica al Brianco si farà: il Consiglio di Stato dà il via libera - Foto di repertorio.

La discarica di amianto, in regione Brianco di Salussola, si farà. Ieri il Consiglio di Stato ha accettato il ricorso presentato dalla società Acqua e Sole. Si dà inizio quindi al progetto. La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social, resta aperta la strada di un possibile ricorso in Cassazione.

La sentenza dovrebbe mettere la parola fine alla vicenda che negli ultimi anni ha visto in campo diverse associazioni ambientaliste, in campo con presidi e manifestazioni nella provincia di Biella. In ordine di tempo il TAR Piemonte aveva, nel 2022, accolto il ricorso presentato dal Consorzio del Riso DOP di Baragge Biellese e Vercellese. Ora il nuovo colpo di scena che sicuramente, nei prossimi giorni, vedrà commenti e dichiarazioni di tutti gli attori coinvolti nella vicenda.