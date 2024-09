Corse, torna il Circuito Città di Biella

Come a ottobre 2023, la grande atletica correrà nel “salotto” di Biella: sabato 12 ottobre andrà in scena la 32ª edizione del “Circuito Città di Biella”, organizzato dal GAC Pettinengo, già da tempo all'opera per trovare il format giusto per stupire ancora una volta e soprattutto per creare un fantastico connubio tra sport, spettacolo, promozione dell'atletica e del territorio. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.biellasport.net sino alle ore 24 del 7 ottobre.

Il “Circuito” terrà compagnia agli appassionati di atletica indicativamente dalle 14.30 alle 18.00: campo base come consuetudine la piazza del Duomo di Biella, “pista” di gara, il pavè e il selciato del centro della città sugli ormai classici e apprezzati 800 metri da ripetere due o più volte in base alla gara in programma. Gli appuntamenti top saranno anche quest'anno i 3000 metri maschili e femminili ad inviti che vedranno al via parecchi atleti e parecchie atlete di alto livello, alcuni nazionali italiani e qualche stella di caratura europea: la starting list è in via di definizione e verrà comunicata a ridosso della data di svolgimento. Per gli amatori tesserati Fidal e EPS confermato il “Palio del Miglio” sia maschile che femminile che anche quest'anno mantiene importanza regionale: sarà, infatti, anche ultima tappa della 2ª edizione del “Trofeo del Miglio Piemonte”, manifestazione voluta da Fidal regionale.

La quota di partecipazione è di 7 euro. Per i più giovani parecchie gare. GAC Pettinengo anche quest'anno ha il piacere di coinvolgere le scuole medie inferiori, offrendo l'iscrizione gratuita per tutti i partecipanti. Ogni squadra dovrà essere composta da 5 atleti-allievi, ognuno dei quali percorrerà un giro del percorso. Per quanto riguarda gli atleti tesserati, il “Circuito” si conferma gara unica di Campionato Regionale Fidal di Corsa su strada: si sfideranno sui cubetti biellesi gli atleti e le atlete delle categorie Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze. Novità di quest'anno la gara sarà prova di selezione indicativa per la convocazione nella rappresentativa regionale Cadette e Cadetti che prenderà parte la settimana successiva al Trofeo delle Regioni, di fatto il campionato italiano per squadre regionali. Verrà assegnato anche il Trofeo delle Province, come accadeva in passato nelle analoghe gare di contorno al Giro di Pettinengo. La quota di partecipazione è stata fissata in 3 euro ad atleta. Partner dell'evento sono la Città di Biella, la Provincia di Biella, la Regione Piemonte e la Federazione Italia Atletica Leggera, i golden sponsor FARB Fabbro Andrea Ramella Bon, Sergent Major e Botalla Formaggi, i silver sponsor Menabrea, Patti, Lauretana.

L'orario provvisorio

Ore 14.30 – Miglio maschile SM60 e over (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 14.40 – Miglio femminile TUTTE CATEGORIE (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 14.50 – Camp. Regionale Cadette (3 giri da 800 metri per totale di 2400 metri)

Ore 15.10 – Camp. Regionale Cadetti (4 giri da 800 metri per totale di 3200 metri)

Ore 15.35 – Miglio maschile SM50/55 (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 15.50 – Staffetta Medie Inferiori – Serie 1 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti)

Ore 16.10 – Staffetta Medie Inferiori – Serie 2 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti)

Ore 16.30 – 3000 metri a inviti DONNE (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 metri)

Ore 16.45 – Staffetta Medie Inferiori – Serie 3 (1 giro da 800 metri per ognuno dei 5 atleti)

Ore 17.00 – Camp. Regionale Ragazzi (2 giri da 800 metri per totale di 1600 metri)

Ore 17.10 – Miglio maschile SM35/40/45 (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 17.20 – Miglio maschile AJPSM (2 giri per totale di 1609,35 mt)

Ore 17.30 – Camp. Regionale Ragazze (2 giri da 800 metri per totale di 1600 metri)

Ore 17.45 – 3000 metri a inviti UOMINI (1 giro da 600 metri + 3 giri da 800 metri)