A Cascina Oremo riaprono le vasche: nuoto libero e corsi aperti a tutti, dai bambini alle gestanti ai teen

Benessere e inclusione, sono le parola d'ordine della piscina di Cascina Oremo, perfetta per famiglie, gruppi e per nuotare individualmente è il luogo migliore per creare legami e godere del piacere di stare insieme.

Quattro realtà del territorio biellese, la Cooperativa Sociale Tantintenti, la Coop. Soc. Sportivamente (che gestisce il servizio), il Consorzio Soc. Il Filo da Tessere e la Coop. Soc. Domus Laetitiae, hanno scelto di unire le proprie forze per trasformare uno spazio in un luogo generativo con al centro le persone, un polo innovativo e di sviluppo sociale, culturale, del benessere e dell’apprendimento.

E dal 2 settembre, dopo la pausa estiva l'impianto riaprirà offrendo i suoi servizi alle persone di tutte le età che vorranno cimentarsi nel nuoto libero, ma non solo.

La piscina propone infatti inoltre i seguenti corsi:

CORSO ACQUA GYM DOLCE dai 16+

CORSO NUOTO PER ADULTI dai 16+

CORSO GESTANTI aperto a tutte le gestanti

CORSO ACQUATICITA’ NEONATALE Dai 3 mesi ai 3 anni

CORSO NUOTO BAMBINI LIV. BASE E AVANZATO Dai 3 ai 5 anni

CORSO NUOTO RAGAZZI 1° E 2° LIVELLO dai 6 agli 11 anni

CORSO NUOTO TEEN dai 12 ai 18 anni

Per INFO Coop. Soc. Sportivamente 333 580 8643

segreteria.piscina@sportivamentebiella.org

www.sportivamentebiella.org

Cascina Oremo è a Biella, in Corso Giuseppe Pella, 21