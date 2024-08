Stefania Massera domani a Sala intitolerà la piazza a nonno Gino: "Un'onore per me, cresciuta a torcetti e amministrazione"

"Ho paura che la forte emozione mi giochi brutti scherzi", non nasconde la nipote sindaco di Sala Stefania Massera, che domani 31 agosto alle 11 avrà l'onore di intitolare la piazza al nonno Gino, 25 anni alla guida del paese e altrettanti in amministrazione.

"Avevo un forte legame con lui - continua il sindaco - . La volontà di rendergli omaggio è stata della passata amministrazione, dell'allora sindaco Blotto che per anni è stato in Comune a fianco a mio nonno, hanno vissuto assieme la carriera amministrativa. Ora io sono onorata di questo, ma allo stesso tempo davvero emozionata, io che da fin da piccola ho mangiato torcetti e amministrazione. Mio nonno condivideva con noi in famiglia le sue scelte, i suoi progetti, ce ne parlava, amava molto quello che faceva".

La piazza è stata riqualificata dal Comune in collaborazione con la ditta Massera. "Quando hanno chiesto alla mia famiglia se avessimo acconsentito all'intitolazione - continua il primo cittadino - non abbiamo esitato. Mio nonno ha fatto molto per Sala, ha portato anche il gas e la luce dove ancora non c'era, ha dato un nuovo volto al territorio".

"Io lo adoravo - conclude Stefania Massera - . Non sono mai andata in Comune con lui ma lo vedevo sempre lì, quando andavo a scuola che era lì accanto, e quando andavo a fare fotocopie in Comune per le insegnanti. Grazie all'amministrazione per questo gesto".