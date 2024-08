Alcase, cambio al vertice: Filippo Lococo è il nuovo presidente

ALCASE Italia (Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support, and Education - Italian Chapter) è la più antica, la più seguita ed influente organizzazione di volontariato italiana esclusivamente dedicata alla lotta al cancro del polmone. Fondata, nel lontano 1994 a Cuneo da due medici “visionari”, nel 2001 ha a sua volta fondato, insieme ad altre 11 organizzazioni internazionali, la Global Lung Cancer Coalition , la coalizione mondiale delle organizzazioni no-profit impegnate nella stessa causa.

ALCASE informa sul cancro al polmone, sulla diagnosi, sul percorso terapeutico, sui nuovi farmaci. Promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione, offre solidarietà e supporto ai malati e alle loro famiglie. Aggiorna sui progressi della medicina oncologica e sulle ultime novità scientifiche riguardanti la malattia. Dal 2015, porta avanti una campagna nazionale per l’attivazione dello screening gratuito preventivo . Segnala le strutture ed i medici di eccellenza nella diagnosi e cura del tumore del polmone. Spiega cosa sono i test molecolari e perché le mutazioni genetiche vanno sempre ricercate. Offre il supporto dell’avvocato e di un team di esperti per i principali approcci diagnostico-terapeutici alla malattia.

In anni più recenti, ha creato una folta Community di pazienti e familiari sui principali social network. I membri della Community sono accolti in molteplici forum online (primo fra tutti il gruppo chiuso di Facebook Sconfiggiamo il Cancro del Polmone con quasi 4.000 pazienti o caregiver iscritti), dove è possibile discutere di come la malattia si fa sentire e come reagire ad essa. Tali gruppi aiutano anche a creare quelle connessioni interpersonali che molto aiutano psicologicamente le persone ammalate.

Recentemente, nella lunga vita di ALCASE, è occorso un evento che potrebbe segnarne la storia: si è dovuto fronteggiare l'improvviso abbandono, per motivi di salute, della Prof.ssa Dea Anna Gatta e le dimissioni da tutti i suoi ruoli nell’organizzazione di volontariato, incluso quello di Presidente. E si è dovuto immaginare un nuovo Presidente.

Per tante ragioni, la scelta è caduta sul Prof. Filippo Lococo : un medico, un validissimo chirurgo toracico con alle spalle un centro medico di assoluta eccellenza (Policlinico Gemelli di Roma), una persona giovane ed entusiasta, con molteplici interessi, empatico e spontaneamente aperto ad ascoltare la voce dei malati per meglio indirizzare il suo supporto umano e professionale.

Filippo Lococo ha accettato la nomina ed ora egli è ufficialmente il nuovo Presidente di ALCASE. Che la sua sia una presidenza lunga e che lasci il segno!...