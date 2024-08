A Occhieppo Superiore prenderanno servizio due nuovi medici

Prenderanno servizio, terminati i lavori di ristrutturazione dell'ambulatorio due nuovi medici di famiglia ad Occhieppo Superiore. Sono la Dottoressa Silvia Robiolio ed il Dottor Lorenzo Monsini, che visiteranno entrambi due giorni alla settimana in orari ancora da definire.

"Poiché l'ambulatorio, - continua il Sindaco - durante il mese di settembre, sarà sottoposto a lavori di adattamento necessari alle funzioni previste, il servizio sarà attivo presumibilmente a partire dal mese di ottobre. Cogliamo l'occasione per ringraziare la Dottoressa Gianna Riccardi per il prezioso lavoro svolto ad Occhieppo Superiore e per la sua immancabile disponibilità".