Treni, lavori sulla Biella-Novara: corse cancellate e bus in sostituzione, ecco quando

Interventi infrastrutturali programmati tra le stazioni di Rovasenda e Cossato sulla linea Novara – Biella San Paolo sono programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per un investimento economico di circa 2 milioni di euro. Nel fine settimana 31 agosto e 1° settembre sono previsti lavori di ripristino della regimentazione idraulica, manutenzioni ordinarie e straordinarie ad alcune opere d’arte della linea, attività propedeutiche all’elettrificazione della tratta Novara-Agognate ed interventi realizzati da ANAS di sostituzione delle barriere di sicurezza in corrispondenza di alcuni cavalcaferrovia.

Per questo motivo, sono previste modifiche alla circolazione dei treni per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Rovasenda e Cossato sulla linea Novara – Biella San Paolo dal 31 agosto al 1° settembre. I treni del Regionale della relazione Novara – Biella San Paolo sono cancellati nell’intera tratta ed è istituito un servizio con corse bus. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza; si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, è sempre ammesso il cane da assistenza. I bus effettuano fermata a Novara (fronte stazione), Carpignano Sesia (via Minoretti bivio stazione viale 5 Martiri), Rovasenda (rotonda Monumento ai Caduti). Cossato (fronte stazione) e Biella S. Paolo (fronte stazione). I canali di acquisto sono aggiornati con il programma straordinario dei bus.Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self-service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia.