Francesco Sirtori nominato commissario straordinario del comitato 10 febbraio

Durante l’assemblea regionale tenutasi nei giorni scorsi, i tesserati piemontesi hanno nominato i vari responsabili provinciali, confermando Fabio Volpe per la Provincia Azzurra. Eletto all’unanimità il nuovo presidente regionale Denis Scotti di Cuneo, figura storica del Comitato 10 Febbraio. Un'altra ottima notizia per il V.C.O. viene dal Presidente nazionale Silvano Olmi che ha deciso di nominare il verbanese Francesco Sirtori, già vice presidente del locale C10F, commissario straordinario per la provincia di Biella. Francesco avrà il compito di formare un gruppo capace di rapportarsi con le istituzioni locali, il comune, le scuole e la Prefettura, forte della sua capacità e caparbietà dimostrata nel Verbano.