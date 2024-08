Sette Ecocentri nel biellese: "Conferite correttamente, non disperdete rifiuti nell'ambiente"

Biella, Cerrione, Cossato, Mongrando, Pray, Valdilana e Viverone sono le località dove sono posizionati gli Ecocentri della provincia e in cui si possono conferire materiali descritti. Info sul sito: https://www.cosrab.it/Home/Menu?IDVoceMenu=131830

oppure si può prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio (massimo 5 pezzi alla volta) chiamando il n. 0158352999 o prenotando online su: https://www.seab.biella.it/richiesta-di-prenotazione/

Insomma, non ci sono scuse, non imbrattiamo i nostri boschi, non abbandoniamo nelle vie, salvaguardiamo il territorio e conferiamo negli ecocentri. Attenzione anche a chi si affida a servizi di vuota cantine: assicuriamoci che siano ditte serie e nel caso di amici o conoscenti che si offrano di farlo, occorre presenziare fisicamente alla consegna (OBBLIGATORIAMENTE, se non in casi di permessi speciali).

Pretendiamo, inoltre, lo scontrino dell'ecocentro.

L'ambiente che ci circonda è la nostra casa, dobbiamo averne cura tanto quanto ne abbiamo delle nostre mura domestiche.