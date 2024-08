Cerrione: Vicini litigano e si minacciano da quattro anni, ieri sono arrivati i Carabinieri

Non deve essere semplice vivere accanto ad un vicino con cui stai litigando da anni in un crescendo di insulti e minacce. Ieri, a sedare l'ennesimo episodio, sono intervenuti a Cerrione i Carabinieri che poco hanno potuto risolvere se non indirizzare i due contendenti, che già si sono affidati da tempo agli avvocati, ad attenersi a quello che la legge consente utilizzando le vie legali.

Le liti tra vicini spesso sono dovute a futili motivi e probabilmente con un po' di buon senso e tolleranza potrebbero essere risolte pacificamente, ma sembra diventato un fenomeno in crescendo che impegna ogni giorno le Forze dell'Ordine chiamate a sedare gli animi.