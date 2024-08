Candelo: come cambiano le modalità del servizio di iscrizione alla mensa nelle scuole

Per l’a.s. 2024/2025 nelle scuole del Comune di Candelo sarà operativo un nuovo gestionale mensa WEB, pertanto cambiano le modalità d’iscrizione al servizio.

Il Comune invita dunque le famiglie ad effettuare le iscrizioni alla mensa Scolastica per l’a.s. 2024/2025 on line sul portale eCivisWEB: https://candelo.ecivis.it/ mediante credenziali SPID o presso l’ufficio servizi scolastici del comune di Candelo dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre.

Per quanto riguarda il pagamento del servizio mensa per ragioni operative verranno interrotte le precedenti modalità di pagamento. Si invitano pertanto le Famiglie a sospendere i pagamenti on line e/o presso qualunque BIVERBANCA fino a nuova comunicazione in merito. Sarà invece possibile procedere ai pagamenti presso gli esercenti già dal 2 settembre.

Maggiori informazioni tel. 015/2534161.