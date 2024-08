Massazza, i bimbi dell'asilo inizieranno la scuola al polivalente

Con la determina del 20 maggio sono stati affidati i lavori alla ditta che ha vinto l'appalto la riqualificazione dell'edificio della scuola dell'infanzia di Massazza con opere di demolizione e ricostruzione parziale. E il termine dei lavori è previsto a gennaio 2025. Per questo, per i bimbi iscritti all'asilo comunale, per il periodo dal 19/08/2024 fino al 07/01/2025 il Comune ha disposto il trasferimento della Scuola dell’Infanzia dall’attuale sede al Polivalente Comunale (Ex Scuola Elementare).

Il Comune assicura che e il trasferimento non pregiudicherà in alcun modo né il servizio di trasporto scolastico né il servizio di refezione scolastica che continueranno ad essere garantiti con le stesse modalità e gli stessi tempi sin qui attuati.