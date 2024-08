Viverone, in 400 alla cena in bianco tra candelabri, foto e attenzione all'ambiente FOTO

Viverone, in 400 alla cena in bianco tra candelabri, foto e attenzione all'ambiente

"E' stato bellissimo, c'erano molte famiglie, tanti bambini, il target di gente che vogliamo che viva il lago, insomma un successo, ora pensiamo ad una nuova edizione". Queste sono le parole degli organizzatori, della presidente della Pro Loco Sara Zublena, della cena in bianco che si è svolta ieri sera venerdì 23 agosto a Viverone, lungo le rive del lago.

"Eravamo in più di 400 persone - continua la presidente - più dell'edizione precedente. Questa è la quinta volta che la organizziamo e i numeri sono sempre più importante, c'è risposta da parte di Viverone ma non solo. Tante famiglie arrivano da fuori. C'è chi porta da casa, chi sceglie di prendere dai locali convenzionati con noi per questo evento. Noi abbiamo messo a disposizione tavolo e sedie. Ma è bellissimo e non ci fermeremo qui".

Candelabri, fiori, ghirlande. Tutto perfetto, tutto elegante. "Gli avventori sono stati anche molto soddisfatti perchè alla fine abbiamo fatto una premiazione per il tavolo meglio addobbato e quello più ecosostenibile e si sono divertiti e stato una scelta apprezzata".

Il prossimo anni si intravedono delle novità: "Quest'anno avevamo il dj, per il prossimo anno abbiamo già in mente nuovi intrattenimenti, ma vi sveleremo più avanti, per ora grazie a tutti", conclude la Presidente.