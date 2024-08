Corso di formazione sul controllo del cinghiale: i piani attuativi provinciali.

L'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Biella comunica che è stata autorizzata la Federazione Interprovinciale Coldiretti Vercelli e Biella a tenere un “Corso di formazione per i soggetti attuatori dei piani di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa)”.

Il corso si svolgerà dal 26 al 29 agosto 2024 e prevede tre lezioni, per un totale di 9 ore totali.

Con l'occasione si ricorda che i soggetti già autorizzati all’attuazione del piano di controllo possono partecipare alla sola lezione di aggiornamento inerente: norme igienico - sanitarie e trattamento animali abbattuti, tecniche e modalità di prelievo campioni biologici, dispositivi da utilizzare e precauzioni da adottare durante il trattamento delle carcasse, prescrizioni di natura sanitaria, trattamento e trasporto dei capi prelevati con particolare riguardo alla peste suina “africana”.

Pertanto, visto il continuo espandersi della PSA sul territorio piemontese, si invitano tutti gli operatori già abilitati al contenimento del cinghiale (sele-controllori/tutor/operatori PSA/cacciatori nominativamente individuati etc...), ma non in possesso del modulo relativo alla PSA, a partecipare all'incontro soprariportato al fine di ottenere il relativo attestato e poter continuare l'attività di de-popolamento in conformità con la disposizioni regionali.

Il Servizio Caccia e Pesca resta a disposizione per eventuali chiarimenti.