Chiavazza, motociclista a terra e ferito nello scontro con un'auto FOTO

Questa mattina, intorno alle 8:30, si è verificato un incidente stradale lungo Via Milano, nella rotonda situata tra Chiavazza e Vigliano. Un'auto e una moto sono entrate in collisione e, a seguito dell’intervento del 118 e della Polizia Locale, un uomo è stato trasportato in ambulanza, in stato di coscienza.

L’ingombro, situato nella corsia Vigliano – Chiavazza, è oggetto di rallentamenti, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di procedere in sicurezza. Continuano le attività della Polizia, per garantire la viabilità ed effettuare ulteriori accertamenti.