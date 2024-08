Biella, Infermieristica: al via i test per il nuovo Anno Accademico.

Anche per l’Anno Accademico 2024/2025 sarà possibile frequentare il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale a Biella, presso il campus universitario di Città Studi.

Per partecipare alla prova d’esame utile per l’ammissione al Corso è necessario iscriversi al concorso sul portale Studenti-UniUPO entro le ore 15:00 del 26 agosto 2024. La prova si svolgerà il 5 settembre 2024 alle ore 11:00 e le immatricolazioni cominceranno alle ore 13:00 del 19 settembre 2024. I posti disponibili per gli studenti e le studentesse che dovranno frequentare il primo anno di Corso presso la sede di Biella sono 65.

Numerosi sono gli studenti laureati presso il polo formativo biellese che oggi sono assunti in ASL BI, lavorando in ospedale e nelle sedi afferenti all’ASL, ma anche presso le numerose strutture sanitarie e sociosanitarie sul territorio. Abbiamo raccolto in particolare le testimonianze di due infermieri neolaureati e da poco assunti dalla nostra ASL.

“Sono un infermiere neolaureato presso la sede di Biella dell’Università del Piemonte Orientale. Grazie a questo indirizzo universitario ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso che mi ha dato molto sia dal punto di vista teorico, tecnico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Grazie all’università, ai docenti ed ai tutor clinici ho imparato a vedere la persona in maniera diversa, imparando e migliorando abilità molto importanti nella vita quotidiana, tra le quali l’empatia” - racconta Brayan De Souza, neolaureato del Corso in Infermieristica e ora infermiere in ASL BI - “Personalmente ho sempre voluto lavorare a contatto con le persone e grazie al corso di studi presente a Biella ho potuto realizzare questo mio desiderio. Nel corso dei tre anni universitari, grazie ad una struttura modernissima come quella dell’ospedale di Biella, ho avuto modo di girare più reparti, conoscere più mondi lavorativi e soprattutto ho avuto la fortuna di arrivare pronto per il mondo del lavoro; infatti a poche settimane dalla laurea ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare, grazie ai molteplici sbocchi che ti garantisce questa magnifica professione.”

“Il percorso di studi per il conseguimento della Laurea in Infermieristica è un percorso molto dinamico, in quanto è finalizzato non solo alla conoscenza di concetti fondamentali per l'esercizio della professione, ma i differenti tirocini che lo caratterizzano con setting assistenziali sempre diversi rendono visibili sul campo quello che sarà l'operato di noi infermieri.” - racconta Sara D’Aprile, neolaureata e neoassunta presso l’ASLBI - “In tutto questo, fondamentale è la figura del tutor didattico che affianca e segue ciascuno studente per tutti e tre gli anni, diventando punto di riferimento nella vita universitaria e non solo, sia per gli esami da sostenere, sia per la risoluzione di questioni inerenti al percorso di studi. Con la consapevolezza dell'ottima preparazione e formazione ricevuta dalla frequenza del Corso in Infermieristica presso l'Università di Biella, non posso non consigliare a tutti coloro che volessero intraprendere questo percorso di affidarsi in toto alla professionalità dei tutor che giornalmente, vivendo da anni in un contesto universitario, cercano di trasmettere la passione e l'umanità per l'esercizio di questa fantastica professione!”.