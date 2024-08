Agility Dog, una biellese al campionato mondiale in Portogallo: Linda Delpiano, foto SL photography

Una biellese al campionato mondiale di Agility Dog e Paragility, sport in cui il binomio composto da conduttore e cane deve affrontare percorsi sempre diversi composti da salti, tubi, slalom ed altri attrezzi nel minor tempo possibile senza commettere errori.

Si tratta di Linda Delpiano, 29 anni, di Andorno, che dopo molte gare di selezione è entrata a far parte della squadra nazionale meticci che parteciperà al mondiale “Pawc-imca 2024” in programma dal 4 all’ 8 settembre 2024 nella cittadina di Beja in Portogallo.

Linda condurrà la sua cagnolina Amy nelle gare in categoria medi su percorsi proposti da giudici internazionali e si confronterà con atleti provenienti da tutto il mondo.

Tanta fortuna alla nostra biellese e a tutto il team Italia