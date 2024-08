Bolle di Malto, tutto pronto per l'ottava edizione

Dal 29 agosto al 2 settembre, Biella si prepara a ospitare l'ottava edizione di Bolle di Malto, la rassegna dedicata alla birra artigianale più importante d'Italia. Per oltre 4 giorni Biella si confermerà un punto di riferimento per tutti gli appassionati ed esperti offrendo un’esperienza che saprà coniugare gusto, cultura e tanta musica.

Con oltre 100.000 visitatori nel 2023, Bolle di Malto rappresenta un successo senza precedenti. Quest'anno la manifestazione desidera crescere ulteriormente, si estenderà infatti su 10.000 metri quadrati, con ingresso gratuito, e vedrà la partecipazione di 23 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia, pronti a far degustare oltre 300 diverse tipologie di birra. A completare l'offerta, 20 food truck proporranno le migliori specialità dello street food italiano.

Il cuore di Bolle è proprio la birra artigianale e proprio per questo motivo per ogni evento sono stati selezionati, con la supervisione del comitato etico, birrai e birre uniche ed inimitabili da tutte le regioni d’Italia, offrendo un unico luogo in cui si potrà gustare il meglio della birra artigianale italiana. Quest’anno parteciperanno numerosi birrifici italiani: Altavia, Aziena Agricola Lavino Zona, Birra Basei, Beer In, Birra Perugia, Birrificio Courmayeur, Birrificio degli Ostuni, Birrificio del Vulture, Birrificio Fermento, Canediguerra, Croce di Malto, Eastside, Birra Elvo, Birrificio Grado Plato, Birra La Villana, Birrificio Okorei, Birrificio Otus, Piccolo Birrificio Clandestino, Birrificio Rabel, Retorto, Soralamà e Birrificio Filodilana.

Ma la birra artigianale non sarà l’unica protagonista, i giorni di Bolle saranno un’occasione unica per assaporare stuzzicanti prelibatezze cucinate al momento da cuochi provenienti da ogni regione italiana. Ovviamente non mancheranno i piatti tipici della tradizione biellese. Sarà possibile gustare la bombetta pugliese di Quelli della Bombetta, oltre al risotto di Carosello del Risotto, gli arrosticini de La Bottega, gli hamburger piemontesi di Black Land Burger e di Bullo ed un’ampia selezione di carne piemontese grazie alle specialità di Locanda del Lago, Aglietti e Cascina Piemontese. A Bolle si potranno provare specialità provenienti da tutta Italia, dal nord al sud, tra cui i sapori della cucina romana con panini a base di porchetta di Ariccia di Nannì e le immancabili polpette e la pasta al bicchiere de La Polpetteria. Oltre a specialità lucane come la pasta prodotta con grano biologico korhasan dell’Azienda Agricola Viorano. Per gli amanti del pesce si potranno assaporare imperdibili ricette, con le specialità de Il Mago del Pesce e di Apolpinfaccia che sapranno catturare l’attenzione dei più curiosi. Non mancheranno inoltre i panzerotti pugliesi di Panzerotti on the Road, preparati e fritti al momento. La farcitura a base di polpa di pomodoro e mozzarella filante, alla quale si possono aggiungere diversi ingredienti, rende il tutto gustoso e sfizioso. Sarà altresì possibile degustare gli immancabili panini di Tony Panini Buoni, preparati con passione dal 1996, perfetto accompagnamento per un boccale di birra artigianale.

Per concludere il pasto con un tocco di dolcezza, ci si potrà deliziare con le irresistibili crêpes de Le Crêpes di Federico, preparate con maestria, e i golosi waffle di The Waffle, entrambi perfetti per soddisfare ogni desiderio di dolcezza.

Bolle di Malto vuole essere un’occasione di condivisione in cui ci si potranno gustare le migliori birre artigianali e tantissime cucine di strada che raccolgono alcune delle ricette della tradizione italiana. Un momento in cui gli odori, i profumi e le specialità saranno riuniti per raccontare questa straordinaria manifestazione.