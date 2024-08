Zubiena, lavori pubblici e fondi percepiti: le novità dell'amministrazione.

In questo periodo l’amministrazione di Zubiena è in fermento: numerosi i progetti in itinere e affiancati a un ingente bando da 700mila euro per la valorizzazione del borgo di Vermogno, il Comune, come illustra il sindaco Davide Basso, punta alla riqualificazione e manutenzione delle strutture pubbliche, al fine di aumentare l’attrattiva di Zubiena a 360° e mantenere i servizi ai cittadini: “Importanti novità grazie ai fondi previsti”.

Tra le priorità dell'amministrazione, vi è il completamento di diversi progetti sospesi per motivi finanziari. "Porteremo a termine i lavori di pubblica illuminazione a Casale Montino e Casale Trucchi," ha dichiarato il sindaco Davide Basso, sottolineando l'impegno sui fondi PNRR, che si auspica possano proseguire anche in futuro. Questi fondi saranno anche impiegati per la messa in sicurezza e la manutenzione di due ponti sulla strada principale del comune, oltre alla sistemazione di tre strade bianche, fondamentali per l'accesso a diverse cascine.

Grazie al decreto Crescita, il comune di Zubiena ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro. Tra i progetti prioritari, come illustra il sindaco, vi è la sistemazione del mausoleo del cimitero, dove l'intonaco è crollato, il tetto necessita di riparazioni e le infiltrazioni d'acqua devono essere fermate; anche la vegetazione circostante richiede maggiore attenzione e si procede con la cura del verde.

L'amministrazione sta inoltre esplorando la possibilità di accedere a contributi nazionali governativi per la valorizzazione degli archivi storici del comune. "Stiamo valutando se sia possibile, con un cofinanziamento, ottenere i fondi necessari per organizzare il nostro archivio storico". L'obiettivo è quello di affidare il progetto a un professionista archivista, garantendo così una gestione competente e adeguata del patrimonio storico di Zubiena, nonché la sua diffusione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al GAL Montagne Biellesi, per il sostegno offerto alle aree omogenee: "Grazie al GAL potremo procedere con la manutenzione di molte strade, in particolare quella che conduce a Casale Ferreri e Perini, oltre ai vari parcheggi diffusi su tutto il territorio: un importante contributo per agevolare il mantenimento delle vie del paese”.

Ultimo impegno, ma non meno importante, la gestione del bando da 700mila euro, che una volta confermato porterà a una rivalutazione complessiva del borgo di Vermogno, di cui presto riceveremo ulteriori aggiornamenti.

