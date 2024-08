Fondazione Marazzato, a Stroppiana un campo base fra mezzi militari e lo spirito del tempo.

• DOPO IL SUCCESSO DEL 2023 NELL’ULTIMO WEEKEND DI SETTEMBRE LA FONDAZIONE MARAZZATO OSPITA NELLA SEDE DI STROPPIANA UN NUOVO EVENTO DEDICATO AI MEZZI MILITARI D’EPOCA

• NEL WEEKEND DEL 28 E 29 SETTEMBRE IL COMPLESSO IN CUI È CONSERVATA LA COLLEZIONE MARAZZATO SARÀ PACIFICAMENTE INVASO DA VEICOLI MILITARI DI TUTTI I PERIODI

• NELLO SHOWROOM SARÀ ALLESTITA UNA MOSTRA TEMATICA CON MEZZI DI COLLEZIONISTI OSPITI, PIÙ ALTRI PROVENIENTI DA ALTRE RACCOLTE E UNA MOSTRA FOTOGRAFICA

• GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI STORICI SARANNO ORGANIZZATE RIEVOCAZIONI E ALLESTITI CAMPI MILITARI CON TENDE E ATTREZZATURE D’EPOCA

• ALLE 11:00 DI SABATO 28 SETTEMBRE SI TERRÀ UN TALK CON ESPERTI DI STORIA DEI VEICOLI BELLICI, PER TUTTO IL WEEKEND SONO PREVISTE ATTIVITÀ DINAMICHE A BORDO DI MEZZI MILITARI D’EPOCA

• A CONTORNO, ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI E ZONE RISTORO CON PRODOTTI TIPICI E STREET FOOD

La Fondazione Marazzato saluterà l’inizio dell’autunno con un grande evento dedicato alle forze armate ospitato nella sua sede di Stroppiana che dopo il successo del 2023 attende ora il weekend del 28 e 29 settembre per trasformarsi nuovamente nel “Campo Base Stroppiana” e celebrare la storia e le storie dei veicoli militari italiani e non.

Questo appuntamento conferma la formula ormai consueta delle due giornate con apertura al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 e metterà insieme eventi statici e dinamici. Ci sarà infatti un’esposizione tematica nello showroom, il salone principale dell’edificio, in cui saranno esposti una selezione di mezzi militari composta dai migliori pezzi messi a disposizione da collezioni e associazioni, oltre a una mostra fotografica allestita con materiale della Fondazione Negri.

I mezzi della Fondazione Marazzato saranno invece distribuiti nei vari spazi esterni della struttura, come protagonisti delle attività dinamiche, di approfondimenti e visite guidate.

Ben due piste per slot car saranno allestite nei locali della Fondazione, una delle quali dedicata a gare agonistiche a cui sarà possibile partecipare tramite iscrizione.

Alle 11:00, nello showroom che ospita la mostra tematica, si svolgerà come di consueto un convegno in formato talk show con esperti e collezionisti.

L’evento sarà arricchito dalle consuete attività di contorno: durante entrambe le giornate, infatti, sarà possibile effettuare visite libere o guidate ai locali che ospitano buona parte degli oltre 250 mezzi di cui è composta la Collezione.

Il ristoro sarà a cura della Pro Loco di Crova, insieme ad altri espositori di street food e beverage.

L’area vicino all’ingresso sarà a disposizione per posteggiare i veicoli d’epoca degli ospiti.

Alle 14:00 del sabato partirà una gita in carovana a bordo di mezzi storici per visitare due mete del territorio vercellese: il Museo Carabinieri di Camino e il Museo Storico Truppe Alpine di Cantavenna.

Durante la giornata di sabato sarà possibile partecipare a numerose attività dinamiche a bordo di mezzi storici militari, tra cui jeep e carri armati, e scattare un selfie a bordo di un elicottero o di una mongolfiera!

Per la prima volta nella storia dei Porte Aperte di Stroppiana, il complesso resterà in funzione anche in serata: prima verrà ospitata una cena di beneficenza con asta su invito, mentre dalle ore 21.30 i cancelli saranno nuovamente aperti al pubblico per una serata in puro stile Swing, con la St. James Big Band e corpo di ballo.

I proventi della serata e della cena di beneficenza verranno devoluti a una Fondazione, il cui nome verrà reso noto a settembre.

ANCR - Associazione nazionale combattenti e reduci e ANFCDG - Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra saranno protagonisti della mattina di domenica con una cerimonia che partirà da Desana e arriverà alle ore 11.30 a Stroppiana, subito dopo concerto della Fanfara Alpina di Roppolo: in seguito, durante la giornata, i partecipanti effettueranno visite guidate come gli altri ospiti.

Anche di domenica saranno a disposizione tutte le attività dinamiche del sabato.





Di seguito il programma della due giorni:

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11.00 convegno con tavola rotonda “I MEZZI MILITARI DALLE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI”

Ore 14:00 partenza tour in carovana alla volta del Museo Carabinieri di Camino e Museo Storico Truppe Alpine di Cantavenna

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 18.00 chiusura cancelli

Ore 21:30 serata swing benefica

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10:00 apertura

Ore 10:30-13:00 visite guidate

Ore 11:30 raduno associazioni e rievocazioni storiche

Ore 12:00 concerto della Fanfara Alpina di Roppolo

Ore 14:30-17:00 visite guidate

Ore 15:00 attività dinamiche con mezzi storici militari

Ore 18:00 fine della manifestazione





Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.





Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB-IG Fondazione Marazzato





Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).