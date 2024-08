Comune di Biella: presentata la nomina del garante dei diritti delle persone private di libertà.

Si informa che è indetta selezione, mediante avviso pubblico, per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Biella.

I requisiti per poter presentare la candidatura sono quelli previsti per l’elezione a consigliere comunale, il possesso di diploma di laurea magistrale o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica comprovata esperienza almeno decennale nei settori esercizio delle funzioni. Il Consiglio Comunale, previa comparazione dei curricula, designa il Garante scegliendolo fra persone residenti nella Provincia di Biella, competenti nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, dell’amministrazione penitenziaria e con conoscenza documentata della realtà carceraria locale.

Gli interessati al procedimento di selezione in argomento dovranno far pervenire tassativamente la propria candidatura entro il giorno 09/09/2024 alle ore 12:00, indirizzata al Settore Servizi alla Persona. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’allegato schema ed avrà valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.biella.it, indicando come oggetto della mail: “NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DEL COMUNE DI BIELLA – TRASMISSIONE CANDIDATURA”.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato in formato pdf:

• documento di identità in corso di validità;

• dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di studio posseduti e le esperienze professionali, indicandone la durata, nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, dell’amministrazione penitenziaria e da cui si evinca la conoscenza della realtà carceraria locale.

I candidati in possesso di firma digitale potranno sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione ed il proprio curriculum.

È possibile trovare l'avviso pubblico ed il modulo di candidatura (in pdf e in word) su sito del comune di Biella (comune.biella.it) nella sezione Avvisi in evidenza.