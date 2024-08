Torna anche ad agosto l’appuntamento con “Pedala con noi” a Santhià

Non ci si stanca mai di pedalare a Santhià, nemmeno ad agosto: mercoledì 21 è fissato il terzo appuntamento con “Pedala con noi”, una passeggiata in bicicletta da 3,5 chilometri su un percorso semplice e adatto a tutti i livelli di allenamento. Si tratta del terzo evento con le medesime caratteristiche organizzato dal gruppo di volontarie e volontari del Fondo Edo Tempia della città, particolarmente impegnati in questa bella stagione a mescolare attività fisica e solidarietà. Nelle intenzioni dei registi Angelo Cappuccio, referente per le attività sportive, e Stefano Cavagnetto, coordinatore del gruppo dei volontari, sarà un’occasione per stare insieme ma anche per sensibilizzare sui progetti di prevenzione sul territorio firmati dal Fondo Edo Tempia. La partecipazione è gratuita ma sarà possibile anche contribuire alle attività dell’associazione con una donazione.

L’appuntamento è alle 20,15 nella sede del Vespa club di corso Sant’Ignazio. L’ingresso è dalla porta laterale del plesso delle scuole medie. Dalle 20,30 parte l’escursione in bicicletta che prevede l’arrivo sempre in corso Sant’Ignazio nel cortile delle scuole medie dove è previsto anche un piccolo ristoro e l’estrazione di premi tra i partecipanti. Il Comune di Santhià ha patrocinato l’iniziativa che beneficia del sostegno di Tsz di Marco Gallo e di Heshun. Collaborano all’iniziativa, come già nelle passate edizioni dei mesi scorsi, il Vespa club di Santhià, l’Avis, il Gruppo volontari soccorso e la Famija Santhiateisa.