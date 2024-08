"La cura del verde non può essere trascurata" un lettore scrive

Buongiorno,

voglio segnalare la situazione veramente disastrosa del verde lungo i tornanti che salgono al Barazzetto. Ormai da molti giorni chi sale sia in macchina sia con altri mezzi è costretto ad allargarsi, in prossimità delle curve, sino ad invadere l'altra carreggiata. Giorni or sono era iniziato il taglio dell'erba e ciò faceva ben sperare. Evidentemente ci stavamo illudendo. Ad inizio settimana ho parcheggiato nel parcheggio della Provincia; roba da non credere, erba alta, rami penzolanti e tutto incolto. Premetto che non so di chi sia la competenza nei due casi menzionati, ma la cura del verde pubblico è sempre vergognosamente trascurata.