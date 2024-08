Campiglia Cervo, al Santuario di San Giovanni una domenica di spiritualità.

Il Santuario di San Giovanni d’Andorno, a Campiglia Cervo, offrirà un ricco programma di eventi che unisce spiritualità, arte e convivialità. La giornata inizierà alle ore 17:00 con la celebrazione della Santa Messa, animata dalla comunità Koinonia San Giovanni Battista, un'occasione per raccogliersi in preghiera e riflessione, in un contesto di grande sacralità.

A seguire, alle 18:15, gli appassionati di fotografia e natura potranno immergersi nei "Racconti fotografici", un evento audiovisivo curato da Giuliano Basilio e Sergio Ramella. Questo momento sarà dedicato alla scoperta di "Luoghi - Natura - Persone", offrendo un viaggio visivo attraverso immagini suggestive e significative, che celebrano la bellezza del creato e delle relazioni umane.

La giornata si concluderà con una cena presso il ristorante del Santuario alle ore 19:30. Un'occasione perfetta per gustare specialità locali in un’atmosfera accogliente e raccolta.

Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza che unisce fede, arte e buona compagnia, in un luogo di rara bellezza e serenità.