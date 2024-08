Cossato, torna il mercato per la festa di San Rocco.

Torna oggi il mercato per Festa di San Rocco, a Cossato, che ogni anno porta centinaia di visitatori lungo le vie del centro che saranno bloccate in occasione dell’evento. Oltre 150 bancarelle arriveranno in città, proponendo sconti estivi sulla merce di abbigliamento, casalinghi e molto altro.

La Festa di San Rocco non è però solo mercato: saranno presenti anche molte altre realtà come l’Ordine di Malta, Corpo Italiano di Soccorso. Dei volontari, durante la mattina, si impegneranno per provare la pressione ed eseguire l’esame per la glicemia. I cittadini che vorranno sottoporsi agli esami, che saranno gratuiti, potranno fare una semplice offerta.