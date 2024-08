Anche Biella dichiara guerra alle zanzare aderendo alla lotta biologica

Anche il Comune di Biella come diversi altri del territorio, aderisce alla campagna di lotta biologica e integrata alle zanzare per l’anno 2024.

In particolare la decisione è contenuta in una delibera della giunta Olivero datata 7 agosto e l'amministrazione ha messo a bilancio per la lotta biologica € 13.471,59 .

Dal 2007 i trattamenti di lotta alle zanzare sono coordinati dall’IPLA (Istituto per le Piante e l’Ambiente), una società partecipata della Regione, attraverso un unico progetto di lotta a livello regionale che si articola in varie iniziative, alcune gestite direttamente dalla Regione, attraverso l’IPLA, altre gestite dagli Enti locali che presentano domanda di contributo.

I trattamenti comprendono interventi in aree risicole e in aree urbane e attività di informazione e monitoraggio della diffusione di zanzare che possono trasmettere malattie all’uomo e agli animali.