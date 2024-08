Mostra documenti falsi alla Polizia Locale di Biella, arrestato

Il conducente, di origine rumena, esibiva agli agenti una carta d'identità e una patente rumena. Insospettiti sulla genuità dei documenti, ancorché identici a quelli originali, gli agenti procedeva ad approfondite verifiche e, anche grazie alla consultazione delle relative banche dati, appuravano la falsità dei documenti talchè il numero della patente non corrispondeva con l'identità del soggetto.

Nel pomeriggio dell’08 agosto una pattuglia del nucleo pronto Intervento della polizia locale, durante l’ordinario servizio di perlustrazione del territorio, procedeva al fermo e controllo di un veicolo con targa francese nella locale via Gersen.

Accompagnato presso il comando per ulteriori accertamenti, grazie ai rilievi fotodattiloscopici eseguiti con la collaborazione della Questura, si scopriva la vera identità del soggetto, altresì gravato da un rintraccio dei Carabinieri di Albenga, per procedimento iscritto presso la Procura di Torino e interessato da precedenti penali.

Per quanto sopra, d’intesa con la Procura della Repubblica, il soggetto veniva tratto in arresto per possesso di documenti falsi e accompagnato presso il domicilio ove permaneva a disposizione dell’ autorità giudiziaria.