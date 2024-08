Riparato il guasto al Grattacielo Piemonte: ecco i dettagli.

La Regione Piemonte rende noto che le squadre al lavoro durante la giornata di ieri, lunedì 12 agosto, hanno riparato il guasto che si era verificato la scorsa notte all’interno di un locale tecnico al 42esimo piano del Grattacielo Piemonte.

Per il completo riavvio del sistema di climatizzazione interna sono però necessarie circa 48 ore e alla luce delle alte temperature previste a Torino nei prossimi giorni, la direzione generale e i tecnici che si occupano della gestione del Palazzo hanno deciso che i dipendenti lavoreranno in smart working nelle giornate di martedì e mercoledì, per poi rientrare in ufficio lunedì, considerata la chiusura già stabilita, a suo tempo, per la giornata di venerdì 16 agosto.