Autopompa per i Vigili del fuoco di Valdilana, Carli: "Noi faremo la nostra parte ma solleciteremo anche altri enti"

E' di questi giorni la notizia del contributo regionale di 200.000 euro, anche al Comune di Valdilana per l'acquisto di una nuova autopompa ai Vigili del Fuoco, e il sindaco Mario Carli è già pronto a partecipare.

"Il mezzo costa 292 mila euro - spiega primo cittadino di Valdilana - . La Regione ci darà 200 mila euro, gli altri spetteranno al territorio. Noi metteremo 30 mila euro, Pray e Portula hanno già detto che parteciperanno anche loro, in questi giorni solleciterò anche gli altri enti per cercare di arrivare al dunque. Il nostro territori ha bisogno di questa autopompa, visto il lavoro prezioso che svolgono i nostri Vigili de Fuoco sarà mia premura interessare anche l'Unione del Comuni, perchè è un servizio al territorio, non solo per alcuni".

Carli fa appello al senso di responsabilità. "Grazie alla Regione - conclude -, cerchiamo di non perdere questa grande occasione che ci viene data".