Valdilana, una nuova autopompa per i Vigili del Fuoco. Chiorino: “Grande segnale d’attenzione per il territorio”

Una nuova autopompa ai Vigili del Fuoco di Valdilana, per un territorio sempre più sicuro e per migliorare l’efficienza del distaccamento territoriale. E’ quanto deciso dall’assessorato regionale alla Protezione Civile, che ha approvato la graduatoria per l’assegnazione di fondi destinati ai Comuni sede di distaccamento di volontari dei Vigili del fuoco per l’acquisto di nuove autopompe serbatoio (APS). Tra questi, destinatario di un contributo di 200.000 euro, anche il comune di Valdilana.

“L’arrivo di una nuova autopompa per i Vigili del Fuoco non è solo un grande segnale di attenzione verso il territorio da parte dell’assessore Marco Gabusi che ringrazio, ma anche e soprattutto un deciso cambio di passo in tema di sicurezza, proprio nel solco della strada tracciata dal Governo Meloni e dal Sottosegretario dell’Interno Emanuele Prisco: era da anni infatti che non si investiva così per garantire la tempestività degli interventi. Per la Regione Piemonte - che finanzierà con 6,8 milioni di euro l'acquisto di nuovi mezzi - si tratta di un'iniziativa senza precedenti” ha commentato Elena Chiorino , vicepresidente della Regione Piemonte.

“Prevenzione e gestione dell’emergenza sono due concetti su cui la Regione sta lavorando, intensificando sforzi e investimenti. Ce lo chiedono i cittadini ma soprattutto lo dobbiamo a tutti gli appartenenti al corpo dei Vigili del fuoco, volontari e non, che rappresentano un fondamentale presidio sul territorio. Nel ringraziarli per il loro prezioso servizio, vogliamo metterli nelle condizioni di operare al meglio” ha concluso Chiorino.