A Netro prosegue "Agosto in Festa", non perdetevelo!, foto Enrico di Scerni

Prosegue a Netro "Agosto in Festa". Un ricco programma di eventi fino al 16 agosto animerà il centro di Netro con tante iniziative dedicate a tutte le età che portano la firma della Pro Loco Netro APS.

Dopo l'inaugurazione della festa di ieri sabato 10 agosto con Cena degli Antipasti oggi ci sarà l'imperdibile: Teatro in Piazza. La Compagnia delle Temperie presenterà "Storie da Bar".

E domani....serata del Gnocco Fritto e Quiz Cervellone, un’esilarante competizione che metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti. A mezzanotte, una spaghettata offerta dalla Pro Loco chiuderà in bellezza la serata.

Martedì 13 agosto è in calendario la Cena del Pesce, mercoledì è ci sarà il Concerto della Banda musicale di Netro, e a Ferragosto il meraviglioso spettacolo pirotecnico alla sera, alle 23, ma non solo. In giornata ci sarà la XXIX Mostra dell’Artigianato, Hobbistica e Prodotti Tipici in Notturna, dalle ore 16.00 alle ore 24.00. E poi a creare l'atmosfera contribuiranno musica dal vivo, servizio bar e ristorazione con antipasti, primi piatti e grigliate.

La festa si concluderà venerdì 16 agosto alle ore 11.30 con la distribuzione di polenta concia da asporto.

Si ricorda che per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione per la cena del 13 agosto presso "Alimentari Anna" al numero 338 89 21 152.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco Netro al 348 3145751.

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Salone polivalente, anziché in Piazza XX Settembre.