Biella, tir perde gasolio in curva: traffico rallentato alla rotonda per il Ponte della Tangenziale

Traffico rallentato a Biella, in prossimità della rotonda di via Milano per il Ponte della Tangenziale.

Stando alle prime informazioni raccolte, un tir ha perso gasolio mentre era impegnato in una curva all'interno della rotatoria. Da qualche ora, il traffico è rallentato per consentire le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei tecnici preposti. Sul posto anche la Polizia Locale.