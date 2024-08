Valdilana, è nata la prima consulta territoriale: ecco i membri

Come preannunciato prima della campagna elettorale, è nata a Valdilana la prima consulta territoriale. Nel corso del consiglio comunale dello scorso 18 luglio sono stati votati i rappresentanti di maggioranza e opposizione: due sono esponenti della maggioranza, uno della minoranza per ogni ex municipalità. La consulta resterà in carica per i prossimi 5 anni.

Questi i membri: per Trivero ci saranno Cristiano Lanaro, Martina Schiavon per Valdilana Insieme e Maria Giovanna Alberti per Ritessiamo Valdilana; per Mosso Manuela Mattei e Giorgia Bortolan per Valdilana Insieme e Alessandra Pilotto per Cambiamento per Valdilana; per Soprana Fabrizio Chiodega e Catia Ronco per Valdilana Insieme e Pier Luigi Tommasini per Ritessiamo Valdilana; per Valle Mosso Maddalena Cusatis e Andrea Giardino per Valdilana Insieme e Alice Fila per Ritessiamo Valdilana.

“Siamo convinti che l’organo della consulta territoriale sia un importante strumento per il paese e i cittadini, nonché un’opportunità per i neoeletti di mettersi in gioco e prendere parte attivamente alla vita amministrativa – spiega il sindaco Mario Carli – A breve, si terranno alcuni incontri con la popolazione per spiegare i compiti e il ruolo di questo nuovo organo”.