Valdilana, nasce la consulta territoriale: in arrivo 12 rappresentanti per i quattro ex comuni (foto di repertorio)

Nasce la consulta territoriale. A darne notizia la maggioranza di Valdilana Insieme sui propri canali social: “Nel Consiglio Comunale è stata votata la modifica dello statuto comunale così come era stato previsto dallo stesso, approvato alla nascita di Valdilana. L'atto, benché dovuto, ha permesso all'intero consiglio di riflettere sulla effettiva efficacia delle municipalità e della forma elettiva delle stesse. Si è ritenuto, pertanto, di trovare una formula di rappresentanza territoriale che permetta, a partire dalla prossima legislatura, di disporre di uno strumento partecipativo, la Consulta, in grado di funzionare in modo snello e efficace per rappresentare le identità dei territori. Il nuovo Statuto regola la modalità elettiva di secondo livello e le competenze e i ruoli dei rappresentanti che saranno 12 (2 di maggioranza e 1 di minoranza per ogni ex Comune) che, seguendo il nuovo regolamento di attuazione, saranno consultati per argomenti rilevanti per il territorio di Valdilana”.

Le nuove figure potranno esprimere parere su alcuni temi come bilancio, urbanistica e lavori pubblici. “Il Consiglio Comunale si è espresso in tale direzione per cercare di valorizzare le diverse identità comunali e direzionando lo sguardo a Valdilana, mantenendo lo stesso impianto organizzativo delle antecedenti municipalità” conclude la nota.