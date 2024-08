Silvia Tiani di Bulli e Pupe con la Coda ODV: "Non abbandonate gli animali, rispettateli", VIDEO e FOTO

Silvia Tiani di Bulli e Pupe con la Coda ODV: "Non abbandonate gli animali, rispettateli"

"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", l'art 727 del codice penale al quale fa riferimento Silvia Tiani presidente di Bulli e Pupe con la Coda ODV.

"Vale la pena abbandonare un animale per tre settimane, o qualche giorno di mare? - si chiede la presidente - . Se non potete portarli con voi basta valutare diverse soluzioni, ce ne sono, credetemi".

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano.

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/

La mail di riferimento è bulliepupeconlacoda@gmail.com