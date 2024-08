Dal Nord OvestScatta la seconda fase di contenimento della peste suina nel novarese

Dopo il “depopolamento” dell’allevamento di Cascina Bellaria, a Trecate e in tutto l’ovest Ticino scatta la seconda fase delle misure predisposte per fermare la diffusione della Psa in questa parte del Piemonte. Nell’allevamento trecatese, intanto, si stanno completando le operazioni di bonifica, con la rimozione di liquami e avanzi di mangimi, e con l’accurata sanificazione di tutti gli spazi. La struttura dovrà rimanere vuota per 15 giorni, prima di poterla nuovamente riutilizzare. Nello stesso periodo gli operatori dei servizi veterinari della Regione e dell’Asl di Novara terranno sotto stretto monitoraggio i capi allevati in tre stabilimenti che si trovano nel raggio di dieci chilometri, tra cui quello di Cascina Alba che fa capo alla stessa famiglia di allevatori e dove si trovano oltre 5000 maiali. Gli altri allevamenti tenuti sotto stretto controllo sono a Novara, Cameri, Galliate, Nibbiola e Caltignaga.

Ma il timore degli allevatori e degli operatori sanitari è che la peste suina dilaghi: negli ultimi otto giorni sono stati registrati altri quattro focolai non lontani dal novarese: due in provincia di Milano, a Besate e Vernate e due nel pavese, a Mortara e Gambolò. Un quinto focolaio è stato identificato a Ponte dell’Olio, nel Piacentino.

La preoccupazione è anche per le altre circa 30 aziende suinicole del territorio, che hanno sede un po’ in tutta la provincia; dalle colline del Cusio (Armeno, Ameno, Miasino e anche Orta) fino al medio novarese (Castelletto Ticino, Varallo Pombia, Agrate Conturbia, Suno, Vaprio d’Agogna) e alla bassa Sesia (Barengo, Sillavengo, Caltignaga, Castellazzo Novarese, Recetto, San Pietro Mosezzo, Casalvolone e Vinzaglio).

Il lavoro di monitoraggio continuo punta esattamente a scongiurare l’ampliarsi del raggio di diffusione del virus.