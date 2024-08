Non sono ancora note le condizioni di salute della conducente che, intorno all'una di questa notte, è finita con l'auto ribaltata a Mongrando. La donna di 76 anni è stata velocemente soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza del veicolo, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.