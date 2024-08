Callabiana, al via le sere d'estate: consegnata una targa di ringraziamento all'ex sindaco Vercellotti (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Momento di grande festa a Callabiana con l'apertura dello stand enogastronomico e degli eventi musicali messi in piedi dalla Pro Loco. In tanti, ieri sera, si sono dati appuntamento per assaggiare i piatti preparati dai volontari e ballare sulle note della discoteca mobile.

Per l'occasione, è stato consegnata a sorpresa una targa speciale di ringraziamento al sindaco uscente Lorenzo Vercellotti per i suoi 15 anni spesi al servizio della comunità. A porgere il riconoscimento l'attuale primo cittadino Andrea Gibello, accompagnato dagli storici amministratori del paese, Pier Albino Gibello e Ennio Vercellotti. Un momento toccante, capace di emozionare profondamente le persone presenti.