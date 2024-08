Calcio, a Cossato si rilancia: ecco la coppia d'assi Badan-Peritore

Ulteriori novità in casa Cossato. La società annuncia di aver raggiunto l'accordo con i giocatori Lorenzo Badan e Nicolò Peritore.

Per il primo si tratta di un ritorno a casa: classe '02, è un centrocampista cresciuto nelle giovanili del blues ed ora si materializza la grande occasione in prima squadra, grazie alle diverse presenze in categoria a favore.

Il secondo, invece, è un esterno basso dotato di grande fisicità nonostante la giovane età. 19 anni, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili professioniste (Pro Vercelli); la scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D a Borgosesia.