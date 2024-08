Dorzano: Colonna di fumo visibile dalla Provinciale, materiale a fuoco in un cortile - Foto Rasolo per newsbiella

Dalla colonna di fumo che si alzava da via Salione a Dorzano e visibile dalla Provinciale sembrava una situazione critica che ha messo in allarme passanti e residenti. Il fuoco era divampato in un cumulo di materiale in uno spazio esterno ad un capannone e fortunatamente sembra non abbia compromesso strutture o attrezzature. I Vigili del Fuoco hanno risolto velocemente la situazione.