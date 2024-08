Emozioni e divertimento per la Festa d'estate della Rsa di Ronco Biellese

Venerdì 26 luglio presso la Rsa il Giardino di Ronco biellese si è svolta la Festa d'estate, un'occasione perfetta per celebrare assieme il suo arrivo e favorire momenti di socializzazione indispensabili per una miglior qualità di vita.

Per accompagnare l'evento è stato allestito all'interno del proprio giardino un ricco apericena a base di diversi piatti salati e bevande, animato dall'intrattenimento musicale del gruppo “Gli Amici dell'Allegria” con le canzoni preferite degli ospiti e diverse scenette teatrali.

A sorpresa nel fine serata, l'arrivo del Furgoncino dei gelati il “Virgolino”, momento unico per gli ospiti per tornare a quando erano bambini e in paese correvano alla ricerca del carretto che li distribuiva.

Un ringraziamento speciale, da parte della Rsa, alla pro loco e al comune di Ronco biellese, al gruppo Gli Amici dell'Allegria, al sindaco, ai volontari della tombola, ai parenti e al personale della struttura per la partecipazione.