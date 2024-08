Campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato: successi per lo Sport Club Pralino

Il 26-27 luglio si sono svolti i campionati italiani assoluti di fondo di nuoto pinnato nelle nostre acque del Lago Viverone.

Lo Sport Club Pralino è stato presente con 8 atleti che, una bracciata dopo l’altra, si sono fatti largo tra gli avversari nelle acque di casa.

Nei 1000 metri mono assolute Gaia Savioli è di bronzo, mentre Giorgia Destefani è quarta ad un passo dalla compagna. Le posizioni si invertono nella disciplina Elimination Race 150 metri che vedono sul terzo gradino del podio Destefani e medaglia di legno per Savioli.

Ottima prestazione per Carlotta Colombo che si classifica quinta assoluta e seconda di categoria nella 5km mono.

Camilla Mastromauro, alla prima esperienza in acque libere, è nona di categoria nel 1km monopinna.

Zecchini Sofia, specialità pinne, anche lei alle prime armi, si fa largo tra le avversarie e si classifica sesta di categoria nel 1km e quinta di categoria nei 3km.

Per la categoria maschile, Marchiori Nicolò è settimo assoluto e secondo di categoria nei 5 km monopinna e diciottesimo assoluto nel 1km monopinna.

Per la categoria master, Pellerei Mariella e Cavaggion Roberto sono entrambi primi nei 1km e 3km pinne.

Si conclude così un’intensa stagione per gli atleti e per gli allenatori dello Sport Club Pralino (Zanella e Facelli) che si godono un mese di meritato riposo in vista della ripresa degli allenamenti di settembre.