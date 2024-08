Si perdono nelle montagne di Piedicavallo, recuperati quattro turisti questa mattina, FOTOe VIDEO

Recuperata in questo momento, oggi venerdì 2 agosto, dal Drago dei Vigili del Fuoco una famiglia di escursionisti che ha passato la notte in montagna nell'Alpe Irogna, in Valle Cervo, perchè ha perso il sentiero per tornare all'auto nella tarda serata di ieri. Sembra siano tutti in buona salute.

Si tratterebbe di una famiglia di belgi, due adulti, due figli e anche un cane che nella tarda serata di ieri hanno perso il sentiero per tornare a casa dopo una giornata in montagna. Hanno allertato una loro conoscente che a sua volta avrebbe chiamato il 112: immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino intorno alle 22.

Per via del terreno troppo impervio nella notte non sono riusciti a raggiungere la famiglia né il Soccorso Alpino né i Vigili del Fuoco che comunque sono rimasti a Piedicavallo. Genitori e figli sono stati avvistati dal drone dei Vigili del Fuoco dove hanno trovato riparo sotto un albero. Durante la notte i soccorritori hanno sempre mantenuto i contatti via telefono e sembra che tutti i membri siano in buone condizioni di salute.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella, una squadra speleo alpino fluviale ed una a sistema aeromobile a pilotaggio remoto dal Comando di Torino e Asti e una di topografia applicata al soccorso dal comando di Vercelli ha operato alla ricerca della posizione reale della famiglia in difficoltà in collaborazione di circa 10 unità del Soccorso Alpino.

A soccorrere gli escursionisti è stato il nucleo elicotteri di Torino.