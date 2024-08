Bocce, grande festa a Rosazza per l'ultima edizione del trofeo ”Mario Radice” - Foto NuovaMente

Domenica 28 luglio si è svolta a Rosazza l’ultima edizione della gara di bocce a baraonda ”Mario Radice”, gara libera a tutti giunta alla 11° edizione, l’unica manifestazione del Piemonte che premia tutti i partecipanti con fantastici premi e soprattutto con prodotti biellesi.

In una splendida giornata di sole, nel campo comunale accanto allo scrosciare del fiume Cervo che gli scorre accanto e con un pubblico numeroso la vittoria, dopo oltre due ore di gara combattutissima, è andata alla squadra composta da Alberto Serena, Antonio De Palma e Rocco Nuzzo che ha battuto nella finale la squadra di Giorgio Laconi, Giuseppe Guerriero e Sergio Metadelli per 13 a 12, incontro magistralmente condotto dall’esperto arbitro, per l’occasione, Renato Mercadino.

Un sincero grazie al Comune di Rosazza per aver averci ospitato nella sala comunale per la premiazione ed il fantastico buffet offerto dalla signora Marisa Franchini, vedova di Mario Radice.

Si chiude così, per motivi tecnici di natura burocratica, un trofeo durato undici anni che ha visto la partecipazione a Rosazza di tanti giocatori di bocce e dei loro familiari, che hanno potuto conoscere questo fantastico paese e gustare i meravigliosi prodotti del nostro biellese.