Piogge e forte vento: alberi sulla strada a Lessona, Valdilana e Valsessera, FOTO

Violento (e improvviso) nubifragio sul Biellese orientale, con forti raffiche di vento, piogge consistenti e grandine. È quanto sarebbe stato segnalato dai cittadini che, meno di un'ora fa, hanno contattato il centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare la presenza di alberi in mezzo alla strada nei comuni di Lessona, Valdilana, Pray e in altri punti della Valsessera.

Le squadre di Biella, Cossato e Ponzone sono impegnate al momento in quattro interventi per la messa in sicurezza delle zone colpite dal maltempo.

Tra le zone più colpite anche Ponzone.